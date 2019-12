FOCUS TMW - Classifiche a confronto: +9 Inter, -7 Juve! Boom Lazio: +8

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Classifiche a confronto dopo 15 giornate di Serie A. L'Inter capolista, che ha allungato di una lunghezza sulla Juventus nell'ultimo turno, ha nove punti in più rispetto alla passata stagione. Meno sette per la Juventus, che sabato sera all'Olimpico contro la Lazio ha incassato la prima sconfitta stagionale. Otto punti in più per entrambe le romane, addirittura +12 per il Cagliari che ha pareggiato in rimonta sul campo del Sassuolo.

In negativo, il confronto peggiore è quello del Napoli: -14. Spicca anche il meno 8 della Sampdoria quartultima in classifica. Di seguito il confronto.

Inter 38 (+9 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 15 giornate)

Juventus 36 (-7)

Lazio 33 (+8)

Cagliari 29 (+12)

Roma 29 (+8)

Atalanta 28 (+7)

Napoli 21 (-14)

Parma 21 (=)

Torino 20 (-2)

Milan 20 (-6)

Hellas Verona 18 (in Serie B)

Bologna 16 (+5)

Fiorentina 16 (-3)

*Sassuolo 15 (-6)

Lecce 15 (in Serie B)

Udinese 15 (+2)

Sampdoria 12 (-8)

Genoa 11 (-5)

*Brescia 10 (in Serie B)

SPAL 9 (-6)

*=Una gara in meno