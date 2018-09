FOCUS TMW - Classifiche a confronto: Juve come un anno fa. Male le milanesi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Classifiche a confronto dopo cinque giornate di Serie A. Rispetto alla passata stagione, il Napoli marcia con tre punti in meno mentre la Juventus è l'unica ad aver conquistato solo vittorie, proprio come nello scorso campionato.

Ottimo l'inizio di stagione di Fiorentina, Sassuolo, Udinese e SPAL, molto diverso da quello del passato campionato. In negativo, spicca il -6 dell'Inter e il -7 del Milan (che ha però una gara in meno). A spiccare anche il saldo negativo della Roma, ieri sconfitto a Bologna. Di seguito il dato.

Juventus 15 (= alla Serie A 2017/18 dopo 5 giornate)

Napoli 12 (-3)

Fiorentina 10 (+4)

Sassuolo 10 (+6)

Lazio 9 (-1)

SPAL 9 (+5)

Udinese 8 (+5)

Inter 7 (-6)

Parma 7 (in Serie B)

Sampdoria 7 (-2)

*Genoa 6 (+4)

*Milan 5 (-7)

Roma 5 (-5)

Cagliari 5 (-1)

Atalanta 5 (-2)

Torino 5 (-6)

Empoli 4 (in Serie B)

Bologna 4 (-1)

Frosinone 1 (in Serie B)

**ChievoVerona 1 (-4)

*=Una partita in meno

**=Tre punti di penalizzazione