FOCUS TMW - Classifiche a confronto: Juve in fuga: +4! Roma e Atalanta: -11

Classifiche a confronto dopo 32 giornate di Serie A. La Juventus, che dopo l'ultimo turno s'è portato a +6 sul Napoli secondo in classifica, ha quattro punti in più rispetto a un anno fa. Positivo anche lo score della seconda della classe, mentre la Lazio a quota 61 ha accumulato esattamente lo stesso bottino del passato campionato dopo 32 turni.

Decisamente negativo il bilancio per Roma e Atalanta, entrambe a -11, mentre l'Inter nonostante un 2018 balbettante ha quattro punti in più. In coda, spicca il +8 del Genoa e il -8 del Chievo. Di seguito il dato.

Juventus 84 (+4 rispetto alla Serie A 2016/17 dopo 32 giornate)

Napoli 78 (+8)

Lazio 61 (=)

Roma 61 (-11)

Inter 60 (+4)

Milan 53 (-5)

Fiorentina 51 (-1)

Atalanta 49 (-11)

Sampdoria 48 (+3)

Torino 46 (+1)

Bologna 38 (+3)

Genoa 38 (+8)

Udinese 33 (-7)

Cagliari 32 (-6)

Sassuolo 31 (-4)

Chievo Verona 30 (-8)

SPAL 28 (in Serie B)

Crotone 27 (+6)

Hellas Verona 25 (in Serie B)

Benevento 14 (in Serie B)