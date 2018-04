FOCUS TMW - Classifiche a confronto: Napoli e Inter: +10! +1 Juve, -5 il Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Classifiche a confronto dopo le gare della domenica valide per la 34esima giornata di Serie A. In attesa di Genoa-Hellas Verona in programma questa sera, da registrare il balzo in avanti rispetto a un anno fa di Napoli e Inter, entrambe con dieci punti in più.

Positivo anche il confronto della Juventus, che ha una lunghezza in più, e quello della Sampdoria. La Lazio viaggia invece sugli stessi ritmi di un anno fa, mentre Roma, Atalanta, Milan e Fiorentina hanno tutte meno punti.

Le squadre col confronto peggiore rispetto alla passata stagione sono Udinese e Chievo Verona. Di seguito il dato.

Juventus 85 (+1 rispetto alla Serie A 2016/17 dopo 34 giornate)

Napoli 84 (+10)

Roma 67 (-8)

Lazio 67 (=)

Inter 66 (+10)

Atalanta 55 (-9)

Milan 54 (-5)

Sampdoria 51 (+5)

Fiorentina 51 (-4)

Torino 47 (-2)

Bologna 39 (+1)

*Genoa 38 (+8)

Sassuolo 37 (-2)

Cagliari 33 (-8)

Udinese 33 (-10)

Crotone 31 (+6)

Chievo Verona 31 (-10)

SPAL 29 (in Serie B)

*Hellas Verona 25 (in Serie B)

Benevento 17 (in Serie B)

*=Una gara in meno