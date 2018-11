FOCUS TMW - Classifiche a confronto: record Juve, +3! Inter -5, Chievo -16

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Classifiche a confronto dopo dodici giornate di Serie A. La Juventus, la squadra che ha conquistato più punti nella storia della Serie A a girone unico dopo 12 giornate, ha tre punti in più rispetto alla passata stagione. Saldo negativo per le tre squadre alle spalle dei bianconeri: -4 Napoli, -5 Inter, addirittura -9 Lazio, squadra che ha lo stesso saldo dell'altra capitolina.

Rispetto a un anno fa, la squadra che ha fatto il balzo in avanti più importante è il Sassuolo: +11. Al contrario, anche a causa dei tre punti di penalizzazione, il ChievoVerona ha 16 punti in meno rispetto a un anno fa. Di seguito il dato.

Juventus 34 (+3 rispetto alla Serie A 2017/18 dopo 12 giornate)

Napoli 28 (-4)

Inter 25 (-5)

Lazio 22 (-9)

Milan 21 (+2)

Roma 19 (-9)

Sassuolo 19 (+11)

Atalanta 18 (+2)

Parma 17 (in Serie B)

Fiorentina 17 (+1)

Torino 17 (=)

Sampdoria 15 (-9)

Cagliari 14 (+2)

Genoa 14 (+8)

SPAL 13 (+4)

Bologna 10 (-4)

Empoli 9 (in Serie B)

Udinese 9 (-3)

Frosinone (in Serie B)

*ChievoVerona 0 (-16)

*=Tre punti di penalizzazione