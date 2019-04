FOCUS TMW - Classifiche a confronto: solo il Chievo peggio della Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Classifiche a confronto dopo 29 giornate di Serie A. La Juventus saldamente in vetta alla classifica ha tre punti in più, saldo negativo per la seconda della classe: allo stesso punto della stagione, un anno fa il Napoli di Sarri aveva 73 punti.

Tre punti in meno per l'Inter di Luciano Spalletti, squadra battuta dalla Lazio ieri sera a San Siro. Il Milan reduce da due ko consecutivi ha esattamente gli stessi punti della passata stagione. Saldo positivo per Atalanta e Torino. Di seguito il dato.

Juventus 78 (+3 rispetto alla Serie A 2017(18 dopo 29 giornate)

Napoli 63 (-10)

Inter 53 (-3)

Milan 51 (=)

Atalanta 48 (+4)

*Lazio 48 (-6)

Roma 47 (-12)

Torino 45 (+6)

Sampdoria 45 (-2)

Fiorentina 38 (-6)

Parma 33 (in Serie B)

Cagliari 33 (+4)

Genoa 33 (=)

Sassuolo 32 (+4)

SPAL 29 (+4)

*Udinese 28 (-5)

Bologna 27 (-7)

Empoli 25 (in Serie B)

Frosinone 17 (in Serie B)

**ChievoVerona 11 (-15)

*=Una gara in meno

**=Tre punti di penalizzazione