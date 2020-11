focus Classifiche a confronto: vola il Milan: +10! Crollo dell'Inter, peggio solo il Torino

Classifiche a confronto dopo sei giornate di Serie A. Rispetto alla passata stagione, clamoroso balzo in avanti del Milan che un anno fa - di questi tempi - aveva sei punti in classifica mentre adesso è primo con ben 10 punti in più. La seconda squadra col saldo migliore dopo i rossoneri è la seconda in classifica, ovvero il Sassuolo di Roberto De Zerbi: +8.

Nonostante l'ultima vittoria, la Juventus rispetto alla Serie A 2019/20 dopo sei turni ha quattro punti in meno. Peggio l'Inter di Antonio Conte: -7. Le romane fin qui viaggiano entrambe con gli stessi punti di un anno fa, mentre il Torino di Giampaolo è alle prese con un vero e proprio crollo: -8. Di seguito il dato.

Milan 16 punti (+10 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 6 giornate)

Sassuolo 14 (+8)

Juventus 12 (-4)

Atalanta 12 (-1)

**Napoli 11 (-1)

Inter 11 (-7)

Hellas Verona 11 (+5)

Roma 11 (=)

Sampdoria 10 (+7)

Lazio 10 (=)

Fiorentina 7 (-1)

Cagliari 7 (-3)

Bologna 6 (-2)

Benevento 6 (in Serie B)

Parma 5 (-4)

*Genoa 5 (=)

Spezia 5 (in Serie B)

Udinese 3 (-4)

*Torino 1 (-8)

Crotone 1 (in Serie B)

*=Una partita in meno

**=Un punto di penalizzazione