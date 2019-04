FOCUS TMW - Corsa salvezza, dal Sassuolo al Frosinone: calendari a confronto

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito i calendari a confronto delle squadre in corsa per non retrocedere. Retrocesso il Chievo Verona, c'è da analizzare una corsa salvezza che vede tante squadre coinvolte e col Frosinone comunque attardato nonostante i sei punti nelle ultime tre gare. Empoli terzultimo, punto incredibile a Bergamo come i tre della SPAL che ha battuto la Juventus capolista e staccato l'Udinese di Tudor sconfitta all'Olimpico dalla Roma. Pareggio importante per il Bologna contro la Fiorentina, smuove la classifica anche il Parma pareggiando contro il Sassuolo. Passo falso dei bianconeri, che nel recupero spreca l'occasione di salire in classifica e rimane a +3 rispetto al terzultimo posto.

33esima giornata

20 aprile - Udinese-Sassuolo

20 aprile - Parma-Milan

20 aprile - Cagliari-Frosinone

20 aprile - Empoli-SPAL

20 aprile - Genoa-Torino

20 aprile - Bologna-Sampdoria

34esima giornata

27 aprile - Bologna-Empoli

27 aprile - Roma-Cagliari

28 aprile - Frosinone-Napoli

28 aprile - ChievoVerona-Parma

28 aprile - SPAL-Genoa

29 aprile - Atalanta-Udinese

29 aprile - Fiorentina-Sassuolo

35esima giornata

4 maggio - ChievoVerona-SPAL

4 maggio - Udinese-Inter

5 maggio - Sassuolo-Frosinone

5 maggio - Parma-Sampdoria

5 maggio - Napoli-Cagliari

5 maggio - Genoa-Roma

5 maggio - Empoli-Fiorentina

6 maggio - Milan-Bologna

36esima giornata

11 maggio - Atalanta-Genoa

11 maggio - Cagliari-Lazio

12 maggio - Torino-Sassuolo

12 maggio - SPAL-Napoli

12 maggio - Frosinone-Udinese

12 maggio - Sampdoria-Empoli

12 maggio - Bologna-Parma

37esima giornata

18 maggio - Udinese-SPAL

18 maggio - Genoa-Cagliari

18 maggio - Sassuolo-Roma

19 maggio - Parma-Fiorentina

19 maggio - Empoli-Torino

19 maggio - Milan-Frosinone

20 maggio - Lazio-Bologna

38esima giornata

26 maggio - Atalanta-Sassuolo

26 maggio - Roma-Parma

26 maggio - Cagliari-Udinese

26 maggio - Fiorentina-Genoa

26 maggio - SPAL-Milan

26 maggio - Inter-Empoli

26 maggio - Bologna-Napoli

26 maggio - Frosinone-ChievoVerona

La classifica

11) Sassuolo 37 punti

12) Cagliari 37

16) SPAL 35

13) Parma 35

14) Genoa 34

15) Udinese 32

17) Bologna 31

18) Empoli 29

19) Frosinone 23