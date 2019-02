FOCUS TMW - Da Giuseppe Rossi a Traoré: gli attaccanti svincolati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Viaggio di TMW nel mondo degli svincolati, alla ricerca dell'occasione

Lacina Traoré è la star del comparto attaccanti. Dopo l'addio al Monaco, l'ivoriano è vicinissimo al Qatar Sports Club di Samuel Eto'o, passando da status di star milionaria a quello di calciatore sul viale del tramonto, seppur milionario. Nella lista c'è anche Dimitar Berbatov, bulgaro che qualche anno fa sembrava a un passo da Firenze prima, dalla Juventus poi, salvo poi scegliere il Fulham. Il nome più conosciuto però è quello di Giuseppe Rossi, che nelle ultime settimane si è allenato con il Manchester United, senza possibilità di essere tesserato.

I nomi sono roboanti, come quello di Diego Tardelli, centravanti con un passato nella nazionale brasiliana (e in Europa con il PSV Eindhoven), oppure il croato Eduardo. Emenike è fermo da sei mesi, dopo avere rescisso ad agosto scorso con l'Olympiakos. Fuori anche Junior Tallo, ex Primavera della Roma, e soprattutto Zè Eduardo, milanista per mezza giornata e che poi disse di no al trasferimento per rimanere al Genoa. Senza contratto anche Aleksander Tonev, bulgaro ex Frosinone, e Tulio De Melo, palermitano per un'estate dopo la cessione, in fretta e furia, di nuovo in Francia.