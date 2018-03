FOCUS TMW - E.League, calendari a confronto: tutto dipende dal Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con il Milan finalista in Coppa Italia e quasi certo di concludere la stagione tra le prime sei posizioni, la corsa per la qualificazione alla prossima Europa League si fa particolarmente intrigante.

Il settimo posto, infatti, quasi certamente garantirà la qualificazione ai preliminari della prossima Europa League e in virtù degli ultimi risultati vede tre squadre in tre punti, col Torino decisamente attardato.

Lo scenario in questo momento vede Lazio e Milan matematicamente ai gironi di Europa League e Sampdoria al preliminare (in virtù della vittoria conquistata all'andata nello scontro diretto con l'Atalanta). Tutto però resta in fieri. Di seguito i calendari a confronto.

Lazio 54 punti

Lazio-Benevento

Udinese-Lazio

Lazio-Roma

Fiorentina-Lazio

Lazio-Sampdoria

Torino-Lazio

Lazio-Atalanta

Crotone-Lazio

Lazio-Inter

Milan 50 punti

Juventus-Milan

Milan-Inter

Milan-Sassuolo

Milan-Napoli

Torino-Milan

Milan-Benevento

Bologna-Milan

Milan-Hellas Verona

Atalanta-Milan

Milan-Fiorentina

Sampdoria 44 punti

Chievo Verona-Sampdoria

Atalanta-Sampdoria

Sampdoria-Genoa

Juventus-Sampdoria

Sampdoria-Bologna

Lazio-Sampdoria

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Sampdoria

Sampdoria-Napoli

SPAL-Sampdoria

Atalanta 44 punti

Atalanta-Udinese

Atalanta-Sampdoria

SPAL-Atalanta

Atalanta-Inter

Benevento-Atalanta

Atalanta-Torino

Atalanta-Genoa

Lazio-Atalanta

Atalanta-Milan

Cagliari-Atalanta

Fiorentina 41 punti

Fiorentina-Crotone

Udinese-Fiorentina

Roma-Fiorentina

Fiorentina-SPAL

Fiorentina-Lazio

Sassuolo-Fiorentina

Fiorentina-Napoli

Genoa-Fiorentina

Fiorentina-Cagliari

Milan-Fiorentina

Torino 36 punti

Cagliari-Torino

Torino-Crotone

Torino-Inter

Chievo Verona-Torino

Torino-Milan

Atalanta-Torino

Torino-Lazio

Napoli-Torino

Torino-SPAL

Genoa-Torino