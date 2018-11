FOCUS TMW - Empoli, il paracadute salva tutto. Oltre a Diousse

© foto di Federico De Luca

Poteva essere un enorme problema, la retrocessione in Serie B per l'Empoli. Si è tramutata in una buona opportunità, perché gli azzurri, dopo un anno di sostanziale equilibrio (chiuso in negativo di 125 mila euro) come quello dell'ultima Serie A, sono riusciti a ritrovare il più a bilancio, con 4,4 milioni di euro che, di fatto, hanno chiuso un anno straordinario con Andreazzoli, in Serie B.

I DIRITTI TELEVISIVI - L'Empoli non può e non deve fare testo, perché è evidente la discrepanza fra la Serie A - dove l'ultima arriva appena sotto i 30 milioni - e la B. Così i toscani avranno ricevuto una cifra superiore ai 6 milioni di euro, ma non sono rimasti in piedi grazie ai compensi delle tv. Nell'annata 2018-19 invece torneranno a essere fondamentali. Certo, la cessione di Dioussé al Saint Etienne - per cinque milioni - ha praticamente determinato l'attivo di bilancio.

I COSTI - La Serie B ha ovviamente influito sul rintuzzamento degli ingaggi, anche se poi ci sono stati dei ritocchi dal punto di vista della rosa: da Caputo a Bennacer, passando per Provedel e Donnarumma. Gli ammortamenti sono importanti per un club di Serie B, ma le cessione di alcuni giocatori importanti come Costa, Barba, El Kaddouri e Matheus Pereira hanno bilanciato gli addii.

BENEDETTO PARACADUTE - La realtà è che per l'Empoli la retrocessione ha paradossalmente aiutato a ridurre alcuni costi che altrimenti sarebbero diventati quasi insostenibili, soprattutto per la rosa. Se è vero che Caputo aveva comunque uno stipendio alto per la cadetteria, per il resto ripartire dai giovani e Andreazzoli ha dato una mano. I 25 milioni di paracadute hanno salvato il club da una difficoltà economica certa. La continuità, in A, sarebbe determinante, soprattutto per le plusvalenze tra Zajc, Krunic e Caputo, appunto.