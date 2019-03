FOCUS TMW - I contratti del Milan: in 4 verso l'addio. Tanti rinnovi in ballo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un Milan che nelle prossime settimane dovrà affrontare diverse situazioni legate ai contratti dei propri giocatori. Partendo da una base: gran parte dei big sono blindati da contratti a lunga scadenza, che sia 2022 o ancor meglio 2023. Ma come detto le eccezioni non mancano, iniziando proprio dai calciatori che vedranno scadere il proprio accordo con l'arrivo dell'estate.

2019 - Da tempo si parla di incontri per il rinnovo di Cristian Zapata, ma ancora il colombiano non ha messo nero su bianco. E a questo punto chissà se mai lo farà. A fine stagione, quasi certamente, se ne andranno a zero Montolivo, Bertolacci, Abate e José Mauri, mentre sulla testa di Bakayoko pesa il riscatto da 35 milioni stabilito al momento delle firme del prestito dal Chelsea.

2020 - Le notizie su Bonaventura raccontano di un incontro per il rinnovo previsto per i primi mesi della prossima stagione, quando saranno più chiare le condizioni post infortunio. Lucas Biglia nelle scorse settimane ha ammesso di voler rinnovare, mentre per Plizzari a fine stagione ci sarà probabilmente un incontro per capire i piani futuri delle due parti in causa.

2021 - Il caso più importante riguarda ovviamente Gigio Donnarumma. Per il momento non ci sono date fissate per parlare di un eventuale rinnovo. Ma non è escluso che nei prossimi mesi la situazione possa evolversi. Ricardo Rodriguez sta bene al Milan e non avrebbe problemi a rinnovare (così come a giocare un'altra stagione senza prolungamenti), mentre per Calhanoglu molto dipenderà dalle scelte societarie in merito ad una sua eventuale cessione dopo le tante voci del mercato di gennaio.

2022 - Capitan Romagnoli è il presente ed il futuro del Milan, possibile che nei prossimi mesi il club decida di premiarlo con un nuovo contratto. Calda anche la situazione di Suso: da tempo si tratta il rinnovo (e l'eliminazione della clausola da 38 milioni), ma per il momento tutto sembra in stan-by. Stessa situazione, più o meno, anche per Franck Kessie.

2023 - Cnque giocatori che rappresentano il futuro rossonero. Piatek, Paquetà, Cutrone e Caldara sono stati blindati con contratti lunghi e per il momento non c'è necessità di rivederli. Nel gruppo anche Samu Castillejo.