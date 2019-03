FOCUS TMW - I contratti della Samp: Barreto, rinnovo ok. Riscatti in bilico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Samp, per quanto riguarda il fronte rinnovi, si è portata avanti col largo anticipo prolungando gli accordi con i vari Quagliarella, Praet, Andersen e Bereszynski. Ma in queste settimane i dirigenti dovranno capire cosa fare con Defrel e Saponara, giocatori arrivati in prestito con diritto di riscatto. Ma per trattenerli a Genova serviranno circa 25 milioni.

2019 - Nelle prossime settimane la Sampdoria dovrà valutare le situazioni di Defrel, Saponara e Ferrari, per capire se esercitare i diritti di acquisto o far rientrare i giocatori nelle rispettive squadre di appartenenza. Capitolo Audero: il portiere è stato riscattato e resterà alla Samp. Sau avrà tempo fino a giugno per meritarsi la conferma, Tonelli tornerà a Napoli, mentre per Barreto è stata esercitata l'opzione di rinnovo che presto sarà ufficiale (fino al 2020).

2020 - Fabio Quagliarella ha da poco prolungato fino al 2020, un eventuale futuro ancora in campo con la Samp sarà valutato solo la prossima stagione.

2021 - Praet ha prolungato nei mesi scorsi, ma in estate le offerte non mancheranno. Chi potrebbe rivedere la scadenza nei prossimi mesi è Linetty, un intoccabile per mister Giampaolo nelle ultime settimane.

2022 - Nei mesi scorsi la Samp ha annunciato il rinnovo di Andersen, operazione fondamentale in ottica mercato estivo.

2023 - In estate la Samp dovrà riscattare Jankto dall'Udinese, per lui contratto fino al 2023 già in essere. Bereszynski ha prolungato nelle scorse settimane, Vieira e Gabbiadini saranno pilastri delle prossime stagioni.