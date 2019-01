FOCUS TMW - I dieci acquisti che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey alla Juventus (per giugno) - Sono ore caldissime sul versante bianconero: il gallese dovrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus davvero a breve, ma per ora l'accordo riguarderà giugno. In attesa di capire se e per quanto l'Arsenal deciderà di liberare il suo numero 16.

Federico Peluso al Cagliari - L'accordo era stato trovato già prima della sfida di coppa Italia del Sassuolo, che però ha preferito trattenere il giocatore in neroverde almeno per la gara contro gli azzurri. Ora dovrebbe essere questione di ore.

Davide Zappacosta alla Lazio - Nell'ultima settimana le parti si sono avvicinate tantissimo e con l'addio di Basta dietro l'angolo, ecco che l'italiano potrebbe tornare in Italia. Al Chelsea infatti le occasioni sono sempre meno.

Pasquale Schiattarella al Frosinone - L'inserimento dell'Udinese non preoccupa, il centrocampista della SPAL è vicinissimo all'addio per sposare la causa gialloazzurra con un contratto più lungo.

Rade Krunic al Genoa - Anche per il bosniaco sembra questione di giorni: l'accordo con l'Empoli è stato trovato e solo un intervento del patron Corsi potrebbe interrompere una trattativa ormai ben impostata.

Juraj Kucka al Parma - Lo slovacco torna in Italia per aiutare il Parma a raggiungere la salvezza, missione che sembra comunque già a buon punto: circa tre milioni nelle case del Trabzsonspor, annuncio che dovrebbe arrivare al massimo domani.

Stefano Sturaro al Genoa - Dopo i numerosi incontri della scorsa settimana, la trattativa sarà definita in questa settimana e l'operazione dovrebbe essere conclusa sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Nahitan Nandez al Cagliari - Da risolvere ancora qualcosina, ma sarebbe importante per il Cagliari avere il prima possibile il centrocampista del Boca a disposizione, il che fa propendere per una soluzione immediata. Il nodo pagamento dovrebbe essere l'unico vero ostacolo, ma niente di irrisolvibile.

Andrea Rispoli al Bologna - L'esterno del Palermo verrà liberato dai rosanero senza problemi, come ha ammesso Foschi negli scorsi giorni: il giocatore tornerebbe volentieri in Serie A e in questo momento il Bologna sembra essere in vantaggio su tutte.

Giuseppe Pezzella al Genoa - Operazione ampiamente definita ma ancora non ufficializzata: l'esterno napoletano all'Udinese è chiuso e a Genova ha già fatto le visite, mancano semplicemente gli annunci, arriveranno a breve.