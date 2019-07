FOCUS TMW - I dieci acquisti che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Imago/Image Sport

Adrien Rabiot alla Juventus Affare fatto: il francese è sbarcato ieri a Torino con aereo privato. Ora in corso le visite al J Medical, poi via alla Continassa e firma: cinque anni a 7 milioni a stagione, 10 milioni per i costi accessori agli intermediari dell'operazione.

Matthijs de Ligt alla Juventus Ci siamo: la strada verso Torino è segnata. 12 milioni all'anno per il giocatore, 8 più 4 di bonus, circa 70 all'Ajax. Sembra vinta la concorrenza del Paris Saint-Germain, l'olandese ha già detto sì alla Juventus.

Valentino Lazaro all'Inter L'esterno destro è a Milano, pronto a sposare la causa Inter. Oggi le visite mediche per il giocatore arrivato dall'Herta Berlino, 1,5 milioni a salire per 5 stagioni coi nerazzurri e affare complessivo da circa 22 milioni di euro.

Nicolò Barella all'Inter o alla Roma La Roma rilancia: 35 milioni più il cartellino di Gregoire Defrel. Barella ha già detto no al Napoli, cosa risponderà alla Roma? L'Inter è in pressing, pronta al controrilancio: oggi contatto tra Marotta e Giulini in Lega.

Stefano Sensi all'Inter Tutto definito, si attendono solo visite e ufficialità per il passaggio del centrocampista alla corte di Antonio Conte. Arriva in prestito oneroso con riscatto, come fu per Matteo Politano un anno or sono. Sarà titolare e regista dell'Inter. Al Sassuolo vanno Marco Sala e Andrew Gravillon.

Manuel Lazzari alla Lazio Non solo Denis Vavro dal Copenhagen: Igli Tare e Claudio Lotito sprintano per chiudere in settimana l'arrivo dell'esterno Manuel Lazzari dalla SPAL. Offerto Murgia più cash, l'esterno ha già detto sì.

Theo Hernandez al Milan Decisivo il contatto a Ibiza con Paolo Maldini, Theo Hernandez ha già deciso di sbarcare al Milan. Il terzino sarà un nuovo giocatore rossonero, anche il Real Madrid sta sciogliendo le ultime riserve sul prestito del giocatore.

Il futuro di Daniele De Rossi Firenze o scarpette al chiodo? Sembra a un bivio il futuro di Daniele De Rossi che scioglierà le riserve in queste ore, se non oggi. La Fiorentina ha l'accordo con DDR che aveva già detto sì. Poi la frenata: dirà sì a Commisso o smetterà di giocare?

Antonio Barreca e Cristian Zapata al Genoa Doppia ufficialità in arrivo per il Genoa nel nuovo corso targato Andreazzoli. Pronti per sbarcare al Grifone sia l'esterno Barreca sia il centrale Zapata che da oggi è un free-agent dopo la lunga militanza rossonera.

Il futuro di Jordan Veretout Dopo gli incontri e i summit, adesso Veretout e la Fiorentina decideranno: Napoli, Roma e Milan, tre strade per il domani del centrocampista francese della società viola che farà il punto e capirà insieme al ragazzo quale sarà il bivio da prendere.