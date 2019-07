FOCUS TMW - I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Imago/Image Sport

De Ligt alla Juventus - Il giorno dell'arrivo di Matthijs de Ligt alla Juventus è finalmente arrivato. Il difensore dovrebbe sbarcare a Torino già nella serata di oggi e domattina potrebbe svolgere le consuete visite mediche al J Medical. All'Ajax una cifra intorno ai 70 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà per i prossimi 5 anni, con lo stipendio che grazie a facili bonus potrebbe arrivare addirittura a 12 milioni di euro l'anno.

Mancini alla Roma - Dopo le tante cessioni e i tanti no ricevuti, soprattutto per quel che riguarda il ruolo di allenatore, la Roma è pronta a piazzare un colpo importante e il nome è quello di Gianluca Mancini dell'Atalanta. Grazie a lui i giallorossi sperano di sopperire alla partenza di Manolas, in attesa di capire se potrà poi arrivare anche Toby Alderweireld.

Il futuro di Veretout - Ore decisive per il futuro di Jordan Veretout. Il francese non è infatti partito con il resto della Fiorentina per la tournée in America e attende di conoscere il suo futuro. Milan e Roma sono nettamente avanti sul Napoli e anche oggi a Milano sono previsti i summit per la definitiva fimata bianca. I viola non accettano contropartite: giallorossi e rossoneri dovranno alzare la posta se vorranno accaparrarsi il giocatore.

Nandez al Cagliari - La partenza di Barella sarà dura da digerire per i tifosi del Cagliari, ma grazie ai 45 milioni di euro incassati la società di Giulini potrà concentrarsi adesso sui colpi in entrata. Il nome per il centrocampo è Nandez, già seguito a gennaio: il giocatore potrebbe arrivare in questa settimana per 16 milioni di euro.

Il futuro James Rodriguez - Tegola per il Napoli nella corsa a James Rodriguez. L'Atletico Madrid ha infatti messo nel mirino il colombiano e dopo la cessione di Griezmann al Barcellona vuole stringere i denti per arrivare all'ex Bayern Monaco. Le prossime ore saranno decisive ma al momento sembra che i Colchoneros siano in vantaggio sul club azzurro.

Yilmaz al Lecce - Il sogno di mercato per l'attacco del Lecce ha il nome di Burak Yilmaz. Il turco sarebbe il tassello perfetto per Fabio Liverani per andare a caccia della salvezza dopo la promozione della scorsa stagione e i dirigenti giallorossi sono al lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Dopo la frenata dei giorni scorsi tutto lascia adesso pensare che l'operazione possa essere chiusa a breve.

Perin al Benfica - Ore decisive per il passaggio di Mattia Perin al Benfica. Dopo aver titubato nei giorni scorsi il portiere ha sciolto le riserve e si è detto pronto ad accettare il Portogallo. Il suo agente incontrerà i lusitani e la Juventus nei prossimi due giorni per limare i dettagli, ma la trattativa è praticamente in dirittura d'arrivo.

Il futuro Chiesa - La Fiorentina è partita per l'America e mercoledì anche Federico Chiesa raggiungerà gli Stati Uniti di rientro dalle vacanze. Quella sarà l'occasione nella quale arriverà il confronto faccia a faccia tra il numero 25 e Rocco Commisso, neo proprietario del club gigliato. Lo stesso patron spiegherà a Chiesa quali sono i suoi progetti e chiederà al giocatore di restare a Firenze. Dall'altra parte il classe 1997 potrebbe chiedere la cessione, nonostante abbia il contratto in essere fino al 2022.

Verdi al Torino - Walter Mazzarri attende il colpo per l'Europa e questa potrebbe essere la settimana giusta per arrivare a Simone Verdi. Il Napoli vuole 25 milioni, non un euro in meno, ma Cairo proverà a convincere De Laurentiis a fargli uno sconto, visto che il giocatore non rientra nei piani di Carlo Ancelotti per la prossima stagione.

Malinovskyi all'Atalanta - Ruslan Malinovskyi è atterrato in Italia nella serata di ieri e si appresta a diventare un giocatore dell'Atalanta. Centrocampista molto forte tecnicamente e con un'ottima visione di gioco, sarà lui a rinforzare la mediana di Gasperini, arrivando dal Genk a titolo definitivo.