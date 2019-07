FOCUS TMW - I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

Milan Duarte e Leao - Doppio colpo in arrivo per Marco Giampaolo. Dopo gli acquisti di Theo Hernandez, Rade Krunic e Ismail Bennacer il Milan è pronto a regalare il difensore del Flamengo, che arriverà per 11 milioni di euro, e l'attaccante del Lille, per un investimento di circa 35 milioni, al tecnico che potrà continuare a lavorare con due nuovi volti che lo aiuteranno a provare a rientrare in Champions League nella stagione che sta per iniziare.

Il futuro di Lukaku - Romelu Lukaku aspetta l'aereo per l'Italia ma la destinazione non è ancora del tutto definita. Da una parte l'Inter, che spera sempre di convincere il Manchester United pur non arrivando alla cifra richiesta dai Red Devils, dall'altra la Juventus, che ha di fatto trovato l'accordo con gli inglesi inserendo nella trattativa Paulo Dybala e chiedendo circa 15 milioni di euro di conguaglio. Bianconeri nettamente avanti e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'accelerata definitiva.

Nandez al Cagliari - Dopo Marko Rog è il turno di Nahitan Nandez. Il Cagliari è pronto a portare in Sardegna il centrocampista del Boca Juniors: l'accordo con gli argentini è già stato trovato, mancano soltanto gli ultimi dettagli, ma la trattativa arriverà alla definitiva fumatga bianca nel corso dei prossimi giorni.

Milinkovic e Maguire al Manchester United - Ultimi 10 giorni di mercato in Premier League e Manchester United alle prese con tante trattative. Se da una parte Romelu Lukaku è sempre più lontano dall'Inghilterra, con Dybala che potrebbe arrivare nella trattativa che porterebbe il belga alla Juventus, dall'altra i Red Devils proveranno ad accelerare con la Lazio per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic. Ma non è finita qui: Harry Maguire è infatti a un passo dallo United, con il difensore che arriverà per circa 90 milioni di euro, diventando il più pagato nella storia.

Dzeko all'Inter - Giornata importante, quella di oggi, per il futuro di Edin Dzeko. La Roma e l'Inter si incontreranno prima in Lega e poi nella sede di Sky dove verranno stilati i calendari della prossima Serie A e sarà l'occasione per cercare di limare la distanza di circa 6 milioni di euro che c'è tra domanda e offerta e arrivare in questo modo alla definitiva fumata bianca.

Yilmaz al Lecce - Dopo settimane di trattativa quella in corso potrebbe essere quella giusta per il passaggio di Burak Yilmaz dal Besiktas al Lecce. Restano da sistemare soltanto alcuni dettagli ma la destinazione dell'attaccante sembra ormai decisa e Fabio Liverani potrà puntare anche su di lui per la prima stagione dal ritorno in Serie A dei giallorossi.

Cutrone al Wolverhampton - Manca soltanto l'ufficialità ma Patrick Cutrone si può già considerare un giocatore del Wolverhampton. L'attaccante è infatti tornato dalla tournée americana in anticipo rispetto al resto della squadra e nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto che lo legherà agli inglesi. Al Milan andranno 18 milioni più bonus.

Il futuro di Pepé - Più Arsenal che Napoli nel futuro di Pepé. Nonostante la visita a Dimaro degli agenti del giocatore e la chiacchierata con Aurelio De Laurentiis i Gunners sembrano essere in vantaggio, visto che sono molto più avanti dei partenopei nell'accontentare sia il calciatore a livello di ingaggio che il suo entourage per quel che riguarda le commissioni. Il Lille ha invece trovato l'accordo con entrambe le società.

Lucas Silva al Genoa - Colpo dal Real Madrid per il Genoa di Aurelio Andreazzoli. Il centrocampista brasiliano è vicino grazie a un’offerta sui 4 milioni, ma manca ancora l’ok dei Blancos che può arrivare nelle prossime ore. Possibile che già nel corso della giornata di oggi ci possano essere altri contatti, con il giocatore che andrebbe ad arricchire la mediana rossoblù.

Lirola alla Fiorentina - La Fiorentina aspetta di piazzare il primo colpo dell'era Commisso e il nome buono dovrebbe essere quello di Pol Lirola del Sassuolo. Dopo un corteggiamento che dura da settimane i viola dovrebbero accontentare il club di Squinzi con un'offerta da 12 milioni di euro, per regalare a Montella il primo tassello dell'estate.