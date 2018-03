FOCUS TMW - Juve-Real, chi passa? Le percentuali di 20 giornalisti

I colleghi di tv, giornali, radio, siti e agenzie 'giocano' Juventus-Real Madrid per Tuttomercatoweb.com

Fonte: dallo Juventus Stadium, Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus-Real Madrid. Come nella notte di Cardiff, come nella notte degli incubi. Può essere, però, la doppia sfida dei quarti di finale di Champions League, anche la notte della rivincita per la formazione di Massimiliano Allegri e allora Tuttomercatoweb.com, nella sala stampa di Vinovo, è andata a chiedere le percentuali del possibile passaggio alle semifinali della Vecchia Signora. "Il Real Madrid è un avversario bellissimo. Sarà una partita meravigliosa. C'è da essere soddisfatti per ritrovarsi tra le migliori otto d'Europa. L'anno scorso ai quarti battemmo il Barcellona... ho già detto che il Real è la favorita dalla Champions. Se la batteremo sarà ancora più importante", ha detto intanto in conferenza stampa proprio Allegri.

Percentuali Juventus-Real Madrid

Francesco Cosatti (Sky Sport) 50-50

Antonio Paolino (Premium Sport) 99-1

Gianni Balzarini (Mediaset) 40-60

Antonio Romano (Juventus Tv) 72-28

Nicola Gallo (Telelombardia) 49-51

Gabriele Rossetti (Este News) 40-60

Alberto Mauro (Il Messaggero) 45-55

Antonio Barillà (La Stampa) 60-40

Filippo Bonsignore (Corriere dello Sport) 40-60

Antonino Milone (Tuttosport) 60-40

Emanuele Gamba (Repubblica) 49-51

Timothy Ormezzano (Corriere della Sera) 40-60

Fabiana Della Valle (Gazzetta dello Sport) 60-40

Domenico Marchese (Ansa) 50-50

Romeo Agresti (Goal.com) 60-40

Edoardo Siddi (Tuttojuve) 55-45

Lorenzo Bettoni (Il Bianconero) 40-60

Cristiano Corbo (Spazio J) 40-60

Gigi Schiffo (Rtl) 49-51

Marco Spadavecchia (RMC Sport) 51-49