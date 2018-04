FOCUS TMW - L'Europa League che verrà. Chelsea, Inter e Milan fra le big

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante siamo ancora ai quarti di finale di Europa League abbiamo provato a proiettarci al torneo che verrà, l'edizione 2018/19. Questa è l'attuale proiezione del torneo:

FASE A GIRONI

Standard Liegi (Belgio)

Marsiglia(Francia)

Eintracht Francoforte(Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Inter(Italia)

Milan (Italia)

Betis (Spagna)

Coppa di Spagna

Coppa di Germania

Coppa di Inghilterra

Coppa di Francia

Coppa di Russia

Coppa di Portogallo

Coppa di Ucraina

Coppa di Turchia

Coppa di Repubblica Ceca

7 retrocesse dai playoff di Champions

4 retrocesse dal terzo turno di Champions

PLAYOFF

6 retrocesse dal terzo turno di Champions

TERZO TURNO

Anderlecht (Belgio)

Hajduk (Croazia)

Sporting CP (Portogallo)

Sigma Olomuc(Repubblica Ceca)

CSKA Mosca(Russia)

San Gallo (Svizzera)

Besiktas (Turchia)

Vorskla (Ucraina)

Coppa d'Olanda

Coppa di Grecia

Coppa d'Austria

Coppa di Romania

13 retrocesse dal secondo turno di Champions

SECONDO TURNO

Rapid Vienna (Austria)

LASK Linz (Austria)

Charleroi(Belgio)

Rijeka(Croazia)

Rennes(Francia)

Lipsia(Germania)

Olympiacos (Grecia)

Atromitos (Grecia)

Arsenal (Inghilterra)

Fiorentina (Italia)

AZ Alkmaar (Olanda)

Feyenoord (Olanda)

Braga (Portogallo)

Slovan Liberec (Repubblica Ceca)

Cluj (Romania)

Zenit (Russia)

Villarreal(Spagna)

AIK Solna (Svezia)

Lucerna (Svizzera)

Fenerbahçe (Turchia)

Zorya (Ucraina)

Coppa di Danimarca

Coppa di Bielorussia

Coppa di Polonia

Coppa d'Israele

Coppa di Scozia

Coppa di Cipro

17 retrocesse dal primo turno di Champions

3 retrocesse dai preliminari di Champions

PRIMO TURNO

Laçi (Albania)

Partizani Tirana (Albania)

Shirak (Armenia)

Gandzasar (Armenia)

Banants (Armenia)

Qabala (Azerbaigian)

Sumgayit (Azerbaigian)

Dinamo Minsk (Bielorussia)

Shakhtyor Soligorsk (Bielorussia)

Zrinjski(Bosnia-Erzegovina)

Siroki Brijeg (Bosnia-Erzegovina)

CSKA Sofia (Bulgaria)

Beroe(Bulgaria)

APOEL (Cipro)

Anorthosis (Cipro)

Osijek(Croazia)

Midtjylland (Danimarca)

Nordsjaelland (Danimarca)

FCI Levadia (Estonia)

Nomme Kalju (Estonia)

KuPS (Finlandia)

Ilves (Finlandia)

Lahti (Finlandia)

Dinamo Tbilisi (Georgia)

Samtredia (Georgia)

Chikhura (Georgia)

Dundalk (Irlanda)

Sharmrock Rovers (Irlanda)

Derry City (Irlanda)

Coleraine (Irlanda del Nord)

Glenavon (Irlanda del Nord)

Stjarnan (Islanda)

FH (Islanda)

IBV (Islanda)

Beitar Gerusalemme (Israele)

Hapoel Haifa(Israele)

Ordabasy (Kazakistan)

Irtysh (Kazakistan)

Kairat (Kazakistan)

Riga FC (Lettonia)

Ventspils (Lettonia)

Liepaja (Lettonia)

Zalgiris Vilnius (Lituania)

Stumbras (Lituania)

Progrès Niederkorn (Lituania)

Jeunesse d'Esch (Lussemburgo)

Vardar (Macedonia)

Sileks (Macedonia)

Milsami (Moldavia)

Petroclub (Moldavia)

Buducnost (Montenegro)

Grbalj (Montenegro)

Molde (Norvegia)

Sarpsborg (Norvegia)

Lillestrom (Norvegia)

Jagiellonia (Polonia)

Legia Varsavia (Polonia)

Universitatea Craiova (Romania)

Rangers (Scozia)

Aberdeen (Scozia)

Partizan (Serbia)

Cukaricki(Serbia)

Slovan Bratislava (Slovacchia)

DAC Dunajska Streda (Slovacchia)

Maribor (Slovenia)

Domzale (Slovenia)

Djurgardens (Svezia)

Hacken (Svezia)

Videoton (Ungheria)

Debrecen (Ungheria)

Coppa d'Azerbaigian

Coppa di Bulgaria

Coppa di Serbia

Coppa di Slovenia

Coppa di Slovacchia

Coppa del Liechtenstein

Coppa d'Ungheria

Coppa di Moldavia

Coppa d'Albania

Coppa di Bosnia-Erzegovina

Coppa di Macedonia

Coppa d'Estonia

Coppa del Montenegro

Coppa d'Armenia

Coppa del Lussemburgo

Coppa dell'Irlanda del Nord

Coppa di Malta

TURNO PRELIMINARE

Engordany (Andorra)

KI (Far Oer)

B36 Torshavn (Far Oer)

NSI Runavik (Far Oer)

Connah's Quay (Galles)

Bangor City (Galles)

Europa FC (Gibilterra)

Trakai (Lituania)

Balzan(Malta)

Gzira (Malta)

Libertas (San Marino)

Coppa del Galles

Coppa di Gibilterra

Coppa d'Andorra

Coppa di San Marino

Coppa del Kosovo