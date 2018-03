FOCUS TMW - La Champions che verrà. La proiezione al 2018-19

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante siamo ancora ai quarti di finale di Champions League abbiamo provato a proiettarci al torneo che verrà, l'edizione 2018/19. Questa è l'attuale proiezione alla massima competizione europea che dal prossimo anno riavrà ben 4 rappresentanti italiane.

TESTE DI SERIE



Vincitore Champions League 2017-18

Barcellona (Spagna)

Bayern (Germania)

Manchester City (Inghilterra)

Juventus (Italia)

Paris Saint-Germain (Francia)

Lokomotiv Mosca (Russia)

Porto (Portogallo)

FASE A GRUPPI

Vincitore Europa League 2017-18

Atlético Madrid (Spagna)

Real Madrid (Spagna)

Valencia (Spagna)

Schalke (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Eintracht Francoforte (Germania)

Manchester United (Inghilterra)

Liverpool (Inghilterra)

Tottenham Hotspur (Inghilterra)

Napoli (Italia)

Roma (Italia)

Inter (Italia)

Monaco (Francia)

Spartak Mosca (Russia)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Brugge (Belgio)

Galatasaray (Turchia)

PLAYOFF

Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)

Young Boys (Svizzera)

TERZO TURNO

Campioni

PSV Eindhoven (Olanda)

AEK (Grecia)

Piazzati

Marsiglia (Francia)

CSKA Mosca (Russia)

Benfica (Portogallo)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Anderlecht (Belgio)

SECONDO TURNO

Campioni

Salisburgo (Austria)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Cluj (Romania)

Piazzati

Basaksehir (Turchia)

Slavia Praga (Rep. Ceca)

Basilea (Svizzera)

Ajax (Olanda)

PAOK (Grecia)

Sturm Graz (Austria)

PRIMO TURNO

Brondby (Danimarca)

BATE Borisov (Bielorussia)

Jagiellonia (Polonia)

Malmö FF (Svezia)

Hapoel Be'er Sheva (Israele)

Celtic (Scozia)

Apollon Limassol (Cipro)

Rosenborg (Norvegia)

Qarabag (Azerbaigian)

Ludogorets (Bulgaria)

Stella Rossa (Serbia)

Astana (Kazakistan)

Olimpija (Slovenia)

Spartak Trnava (Slovacchia)

Ferencvaros (Ungheria)

Sheriff (Moldavia)

Valur (Israele)

HJK (Finlandia)

Skenderbeu (Albania)

Cork City (Irlanda)

Zrinjski (Bosnia-Erzegovina)

Torpedo Kutaisi (Georgia)

Spartaks Jurmala (Lettonia)

Shkendija (Macedonia)

Flora Tallinn (Estonia)

Sutjeska (Macedonia)

Alashkert (Armenia)

F91 Dudelange (Lussemburgo)

Crusaders (Irlanda del Nord)

Suduva (Lituania)

Balzan (Malta)

The New Saints (Galles)

Vikingur (Far Oer)

TURNO PRELIMINARE

Lincoln (Gibilterra)

Santa Coloma (Andorra)

La Fiorita (San Marino)

Drita (Kosovo)