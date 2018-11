FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Tonali in mediana. Finotto guida l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la dodicesima giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. Il modulo scelto è il 3-4-3 con il trio Bellusci-Cistana-Mantovani a protezione di un SuperPerisan. In mezzo al campo il lanciatissimo Sandro Tonali, fresco di convocazione con l'Italia e dalla rivelazione del Palermo Nicolas Haas con Mazzocco e Verre a completare il reparto. Davanti Mattia Finotto, autore di una tripletta decisiva nella vittoria del Cittadella, affiancato dal giovane Bonazzoli e dal bomber bresciano Alfredo Donnarummache punta a ripetersi dopo i 23 gol segnati con l'Empoli l'anno scorso. Questa la nostra formazione:

Perisan 8 - Pomeriggio da protagonista assoluto. Raccoglie il pallone dal sacco, ma sventa molte iniziative avversarie, frutto della mole di gioco imbastita in alcune fasi dai marchigiani. Che meraviglia il volo sul piazzato di Ninkovic.

Bellusci 7 - Nota di merito per l'interpretazione senza sbavature da adattato. Il binario è ben presidiato: disinnesca sul nascere i break del dirimpettaio di turno e garantisce un'alternativa tattica preziosa a Stellone.

Cistana 7 - Giustificata con la prestazione sul campo la scelta di Corini di schierarlo. Subito due grandi chiusure, si disimpegna sempre con eleganza e sfrutta sempre il suo posizionamento perfetto. Un muro.

Mantovani 7 - Tra i migliori in campo della Salernitana. Una sicurezza in difesa, grazie alla precisione nel suo piede riesce anche ad innescare la manovra offensiva. Mette lo zampino nel gol di Bocalon.

Mazzocco 7,5 - Dei tre in mediana è quello che palesa maggiore propensione ad attaccare gli spazi. Da una delle sue scorribande a sinistra ha origine l'assist al bacio per Bonazzoli, chiude il quadro di un bel pomeriggio con il sigillo che consegna al Padova i primi tre punti dell'era Foscarini.

Haas 7 - La traccia radente per Puscas è una delizia: giocata estemporanea che taglia in due la retroguardia biancazzurra e spiana la strada al centravanti romeno. Stellone gli concede la passerella allo scadere.

Tonali 7 - Festeggia la convocazione di Mancini con una rete strepitosa con una botta dalla lunga distanza. Ma non solo con questo: prestazione sontuosa, usa sempre bene il fisico e giganteggia in mediana. Sì, giganteggia: paradossale dirlo in riferimento ad uno con la carta d'identità che recita classe 2000.

Verre 7 - Sblocca il risultato realizzando un gol pesante. Disegna, inoltre, geometrie, dispensando grandi giocate per i compagni.

Finotto 8 - È, ovviamente, la sua giornata! Segna ben tre gol, prendendosi sulla spalle la squadra e recuperando due volte il vantaggio avversario, per poi ribaltarlo nel finale. Qualità e tecnica, gara da incorniciare!

Bonazzoli 7,5 - Ripristina l'equilibrio al ventiseiesimo con un colpo di testa agevolato dall'errore di Perucchini. Timbro che per dinamica rievoca quello nel derby di Icardi, con il quale ha condiviso lo spogliatoio per alcuni mesi all'Inter. Rifinisce per Broh sul secondo e terzo gol.

Donnarumma 7,5 - Una gara all'insegna del 9. Nona partita, ottavo e nono gol realizzato, come il suo numero di maglia. E' l'uomo in più di questo Brescia, il trascinatore della squadra. La doppietta di oggi fa pensare che forse, a fine anno, avrà superato pure il record di 23 reti dello scorso anno.