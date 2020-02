FOCUS TMW - LaLiga, mercato per il futuro con Trincao e Reinier

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il mercato di gennaio de LaLiga si è distinto sopratutto per essere orientato al futuro. Basti vedere i due trasferimenti più onerosi, col Barcellona che si è assicurato Trincao per 31 milioni col portoghese che arriverà in Catalogna a partire dal 1° luglio. I blaugrana hanno cercato invano un centravanti che potesse rimpiazzare per sei mesi l'infortunato Luis Suarez. Da Rodrigo a Tadic, passando per Bakambu. Quest'ultimo sembrava il prescelto, salvo poi essere avvertito in aeroporto, allo scalo di Hong Kong, del dietrofront dirigenziale. Il Real Madrid ha speso 30 milioni per il diciottenne Reinier, acquisto in linea con la campagna acquisti dispendiosa ma orientata a costruire la squadra dei prossimi anni. Il brasiliano, protagonista dei recenti trionfi del Flamengo, verrà inserito nella squadra B, il Castilla. La terza big, l'Atlético, è rimasta a mani vuote: non è andata a buon fine la trattativa col Paris Saint-Germain, club che si dimostra storicamente un osso duro tanto da preferire tenersi Cavani fino a giugno e poi perderlo a parametro zero. L'uruguayano si è praticamente promesso ai colchoneros, ma dalla prossima stagione. Simeone si consola col ritorno di Yannick Carrasco. Il belga arriva dalla Cina in prestito secco. A proposito di movimenti a titolo temporaneo quello di maggior interesse per l'Italia è Alessandro Florenzi al Valencia. Trasferimento che ha la benedizione di una bandiera dei murciélagos come Amedeo Carboni. Torna in patria Paco Alcacer, gran colpo del Villarreal: arrivato dal Borussia Dortmund dove si è distinto come uno degli attaccanti più prolifici di Bundesliga, è stato chiuso dall'arrivo di Haaland. Trasferimento in prestito anche per Suso, inseguito a lungo da Monchi che è riuscito finalmente a portarlo a Siviglia. Gli andalusi in caso di qualificazione in Champions League eserciteranno il riscatto. Nel frattempo hanno investito 20 milioni per En-Nesyri. Molto attivo l'Espanyol che non ha badato a spese per evitare la retrocessione: battuto il record di spesa per assicurarsi De Tomas, anch'egli di ritorno in Spagna dopo il flop al Benfica. Sorprende la valutazione di Leandro Cabrera, poche presenze col Crotone e subito bocciato. L'uruguayano si è rilanciato al Getafe e ora è chiamato a salvare l'Espanyol.

Questi i 10 acquisti più onerosi de LaLiga:

1 - Trincao (dal Braga al Barcellona) 31 milioni, trasferimento dal 1° luglio

2 - Reinier (dal Flamengo al Real Madrid) 30 milioni

3 - Paco Alcacer (dal Borussia Dortmund al Villarreal) 23 milioni

4 - Youssef En-Nesyri (dal Leganés al Siviglia) 20 milioni

5 - Raul de Tomas (dal Benfica all'Espanyol) 20 milioni

6 - Adrian Embarba (dal Rayo Vallecano all'Espanyol) 10 milioni

7 - Leandro Cabrera (dal Getafe all'Espanyol) 9 milioni

8 - Erick Cabaco (dal Levante al Getafe) 8 milioni

9 - Matheus Fernandes (dal Palmeiras al Barcellona, girato in prestito al Valladolid) 7 milioni

10 - Guido Rodriguez (dall'América al Betis) 4,5 milioni