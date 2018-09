FOCUS TMW - Limite prestiti, Chievo a quota 26: quasi tutti under

Luca Garritano

La FIFA vuole limitare i prestiti: solamente 8 a stagione. Il Chievo ne ha 26

L'onda lunga di Maurizio Costanzi si fa sentire ancora in casa Chievo. Nonostante sia andato via da parecchi anni, l'attuale direttore delle giovanili atalantine ha tracciato una linea in casa Chievo Verona, con moltissimi calciatori che provengono sì dal vivaio, ma anche da paesi stranieri. Quindi sono molti gli under21 cresciuti e poi spediti in prestito, da Sané a Mbaye, passando per Bobb, Yamga, Jallow, Ngissah, Bartulovic. E ovviamente Victor da Silva, considerato come il miglior giocatore ai tempi dello Scudetto Primavera del Chievo Verona. Rimasto comunque come un lampo nella notte.

IN LINEA CON LA FIFA - C'è da dire che solamente sei prestiti su ventisei fanno parte di una politica diversa dagli under21 del vivaio. Alejandro Rodriguez e Garritano i nomi più famosi, Valjent e Fabbro i giovani acquistati nel tempo. C'è da dire che negli anni passati molti giovani sono passati dalla Primavera alla D come un pacco postale, nell'ambito del "caso plusvalenze".

Ecco la lista

PRESTITI

Di Noia, Garritano, Sowe, Rodriguez

UNDER 21

Confente, Pavoni, Sarini, Sbampato, Mansi, Nuti, Pogliano, Sané, Troiani, Magrini, Danieli, Mbaye, Bobb, Yamga, Victor da Silva, Jallow, Ngissah, Bartulovic, Rivi

UNDER 21 MA NON DEL VIVAIO

Valjent, Fabbro