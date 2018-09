FOCUS TMW - Limite prestiti, Genoa a quota 30. Bene con la squadra B

La FIFA vuole limitare i prestiti: solamente 8 a stagione. Il Genoa ne ha 30

Il Grifone è la seconda squadra, dietro all'Atalanta, per numero di prestiti in uscita. Molti sono under21, anche se qualcuno non ha mai giocato - o solo per sei mesi, quindi indisponibile nella casistica - nelle giovanili rossoblù.

BENE CON LA SQUADRA B - È evidente che se il Genoa dovesse emulare la Juventus, partecipando alla C, potrebbe già partire con un discreto vantaggio. Gran parte dei calciatori di giovane età sono già in prestito nella terza serie del nostro campionato, qualcuno anche più su. Il Genoa si distingue anche per una fervente attività di acquisto di giovani dall'Argentina: Rodriguez, Spinelli e Ferrari su tutti.

PORTO DI MARE - Il Genoa è uno scalo, spesso, per i vari calciatori che poi vanno in prestito. Callegari, del PSG, ma anche Valietti dell'Inter, uno dei protagonisti della cavalcata verso il double firmato Vecchi.

Ecco la lista

PRESTITI

Albertoni, Zima, Rossettini, El Yamik, Curado, Brlek

UNDER 21

Rollandi, Altare, Soprano, Ghiglione, Ierardi, Tazzer, Sibilia, Bruzzo, Corsinelli, Zanimacchia, Piscopo, Asencio

UNDER 21 MA NON DEL VIVAIO

Carillo, Valietti, Njie, Callegari, Bernardini, Palmese, Rodriguez, Emmausso, Spinelli, Ferrari