FOCUS TMW - Limite prestiti, Roma a quota 21: ma solo 5 non sono under

La FIFA vuole limitare i prestiti: solamente 8 a stagione. La Roma ne ha 21

I giallorossi hanno uno dei migliori vivai d'Italia, con Torino, Atalanta, Juventus, Fiorentina, Milan e Inter. Per questo molti dei giovani vanno in prestito tra Serie B e la C, per trovare continuità ed esperienza. È il caso anche di chi ha già esordito, come Antonucci.

QUATTRO BIG IN PRESTITO - Bruno Peres sembrava a un passo dal Torino, ma poi problemi personali lo hanno fatto tornare in Brasile. Gonalons è stato ceduto a mercato italiano fermo, Defrel è andato alla Sampdoria. E poi c'è Gerson, temporaneo e senza diritto di riscatto, che sta facendo bene in questa prima parte di campionato.

Ecco la lista

PRESTITI

Bruno Peres, Gonalons, Defrel

UNDER 21

Crisanto, Romagnoli, Capradossi, Valeau, Seck, Paolelli, D'Urso, Spinozzi, Bordini, Di Livio, Coly, Verde, Antonucci, Sadik, Ponce, Soleri

UNDER 21 MA NON DEL VIVAIO

Nani, Gerson