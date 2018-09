FOCUS TMW - Limite prestiti, Samp a quota 26: Zapata e Dodò i big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La FIFA vuole limitare i prestiti: solamente 8 a stagione. La Sampdoria ne ha 26

Quindici giocatori su ventisei prestati dalla Samp non arrivano dal vivaio, oppure non sono under23. Quindi i blucerchiati dovrebbero correggere il tiro cedendo almeno sette giocatori che ora sono temporaneamente in un'altra squadra.

TANTI GIOVANI NON DAL VIVAIO - La Samp punta sì su alcuni giocatori provenienti dalla propria Primavera - tanto che in undici sono in giro per l'Italia - ma anche su qualche ragazzo che arriva già "formato" e che poi viene girato, come Lourenço Simic. Spicca, ovviamente, Duvan Zapata, oltre a Dodò, ex Roma e Inter.

Ecco la lista

PRESTITI

Tozzo, Falcone, Dodò, Capezzi, Verre, Ivan, Furlan, Zapata, Diop

UNDER 21

Piccardo, Oliana, Pastor Carayol, Ferrazzo, Romei, Gabbani, Baumgartner, Criscuolo, Ricciulli, Di Nardo, Vrioni, Cuomo

UNDER 21 MA NON DEL VIVAIO

Simic, Tomic, Hadžiosmanović, Palumbo, Rocca, Bonazzoli