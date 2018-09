FOCUS TMW - Limite prestiti, Sassuolo a quota 25: 4 da togliere

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La FIFA vuole limitare i prestiti: solamente 8 a stagione. Il Sassuolo ne ha 25

I neroverdi puntano molto sul vivaio e parecchi giovani - pur comprati da giovani - stanno crescendo fino ad arrivare alle porte della prima squadra. Così le cessioni, in pieno stile Atalanta, sono per sperare che qualcuno possa rientrare e fare comodo a breve, come Pierini o Ravanelli.

I GIOIELLI PER INCASSARE - Politano è la figura principe, con l'Inter che lo ha preso in prestito con riscatto, per incassare nella prossima stagione. Ragusa e Ricci sarebbero stati ceduti a titolo definitivo, in caso, così come Letschert. Dodici che non arrivano dal vivaio, così ci sarebbero da cederne almeno 4.

PRESTITI

Goldaniga, Letschert, Pinato, Bandinelli, Ragusa, Politano, Ricci

UNDER 21

Erlic, Fontanesi, Ravanelli, Tripaldelli, Masetti, Frattesi, Broh, Marin, Pierini, Zecca, Fiorano, Gliozzi

UNDER 21 MA NON DEL VIVAIO

Marchizza, Cassata, Sbrissa, Cisco, Cianci