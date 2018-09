FOCUS TMW - Limite prestiti, Spal a quota 11: FIFA ok

© foto di Giuseppe Scialla

La FIFA vuole limitare i prestiti: solamente 8 a stagione. La Spal ne ha 11

Già perfettamente in linea con gli eventuali paletti della FIFA, i ferraresi hanno sette giocatori in prestito che non sono cresciuti nel proprio vivaio. Vaisanen e Konate su tutti, poi c'è Gomis che può crescere e che probabilmente sarà nei programmi della Spal del futuro.

OCCHIO A STREFEZZA - Già in gol con la Cremonese, il 21enne è un giovane di cui si dice un gran bene, l'unico in grado di reggere l'impatto con la Serie B dei calciatori cresciuti nel vivaio spallino, dopo un anno di C.

PRESTITI

Salamon, Cremonesi, Vaisanen, Konate, Bellemo, Spinotto

UNDER 21

Della Giovanna, Mastrilli, Mawuli Eklu, Strefezza

UNDER 21 MA NON DEL VIVAIO

Gomis