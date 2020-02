FOCUS TMW - Milan, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sessione invernale anomala per il Milan, che rivoluziona la propria rosa cedendo Piatek - a 28 milioni di euro, senza minusvalenze - e Jesus Suso, dopo qualche finestra di mercato dove sembrava pronto a lasciare il Milan ma che, alla fine, rimaneva dov'era. Questioni anche di rattoppi, a sinistra con Diego Laxalt e Simon Kjaer al centro - fuori Antonee Robinson, arrivato a Milano senza rimanerci l'ultimo giorno - mentre va via anche Pepe Reina, con l'Aston Villa che riesce a offrirgli uno stipendio da top.

ACQUISTI -

Il nome più importante è quello che arriva per primo, perché Ibrahimovic ha il potere di cambiare le carte in tavola. Approdato a inizio gennaio, nonostante l'età, ha portato a un gennaio decisamente positivo per una squadra reduce da un 5-0 contro l'Atalanta. Poi Kjaer, Begovic e Laxalt per cercare di mantenere numericamente la stessa truppa, mentre da capire Alexi Saelamaekers, esterno dell'Anderlecht che potrebbe essere la prima riserva di Castillejo, rilanciato in pianta stabile da Pioli.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

Zlatan Ibrahimovic (attaccante, Los Angeles Galaxy), definitivo.

Simon Kjaer (difensore, Siviglia), prestito con diritto di riscatto.

Alexis Saelamaekers (esterno, Anderlecht), prestito con diritto di riscatto.

Diego Laxalt (esterno, Torino) rientro prestito

Asmir Begovic (portiere) definitivo.

CESSIONI -

Manca solo Paquetà, poi Maldini e Boban avrebbero sconfessato quelli che sono stati gli ultimi due anni. Non sarebbe una novità, visto le sessioni estive, ma anche invernali considerando Higuain. Un anno fa Piatek sembrava bomber implacabile, a gennaio è stato trattato come un ferrovecchio. Ricardo Rodriguez, cercato da Fenerbahce e Napoli, alla fine ha dovuto accettare la corte del PSV Eindhoven. E Monchi è riuscito finalmente ad avere il "suo" Suso, inseguito anche ai tempi della Roma. Via anche Borini, a sei mesi dalla scadenza contrattuale, e Caldara, rientrato a Bergamo dopo sole due presenze in diciotto mesi: le stesse fatte in due settimane all'Atalanta.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Ricardo Rodriguez (difensore, PSV Eindhoven), prestito con diritto di riscatto.

Krzysztof Piatek (attaccante, Hertha Berlino), definitivo.

Suso (attaccante, Siviglia) prestito con obbligo di riscatto.

Fabio Borini (attaccante, Hellas Verona), definitivo.

Pepe Reina (portiere, Aston Villa), definitivo.

Mattia Caldara (difensore, Atalanta), prestito con diritto di riscatto.