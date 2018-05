FOCUS TMW - Napoli, chi è Mister X? Da Aspas a Weghorst, tutti i nomi

© foto di J.M.Colomo

Sebbene non siano le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis di oggi ad aver causato maggiore scalpore, le parole sul nuovo acquisto completato in grande segreto dal Napoli continuano ad alimentare la curiosità di tifosi e addetti ai lavori. Cinque giorni fa il numero uno del Milan disse al riguardo: "Abbiamo preso un giocatore che sta giocando in un altro campionato e che ha già fatto 20 gol". Oggi sono arrivare dichiarazioni simili ma che hanno arricchito la descrizione del giocatore: "È un nostro giocatore, lo verificheremo, è una prima punta e vogliamo capire se può ripetere le cose che sta facendo in un altro posto".

Alla luce di questo, ci siamo chiesti chi, fa i bomber in giro per l'Europa, potrebbe rientrare nella descrizione di De Laurentiis. Escludendo naturalmente nomi inavvicinabili per il Napoli e per il campionato italiano come Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Cavani, Luis Suarez etc, in lista vanno giocatori sconosciuti e meno, giocatori di esperienza e rivelazioni, comunitari e non. Tutti con la sola caratteristica di aver segnato almeno venti gol in questa stagione: in Austria splende la stella di Munas Dabbur, che la Lazio ha avuto modo di conoscere in Europa recentemente, mentre il Bulgaria il bomber si chiama Fernando Karanga, centravanti brasiliano in forza al CSKA Sofia. Il francese Florian Taulemesse ha realizzato 21 gol nel massimo campionato cipriota, mentre in Grecia si è consacrato il serbo Aleksandar Prijovic, peraltro ex conoscenza del campionato italiano (giocò qualche partita con la Primavera del Parma). Stagione di grandi bomber in Lettonia, dove hanno superato quota 20 Rauno Sappinen, Albert Prosa e Rimo Hunt (di chiare origini irlandesi), così come in Polonia. Hanno raggiunto la cifra indicata dal patron azzurro Carlitos, Igor Angulo, Krzysztof Piatek e Christian Gytkjaer.

Passando a campionati più competitivi (anche se De Laurentiis ha chiarito che il giocatore andrà "testato" rispetto a quello che sta facendo altrove, ndr) in Francia troviamo profili molto allettanti come Florian Thauvin (che però non è una prima punta), Falcao e Mariano Díaz, mentre in Olanda ci sono Alireza Jahanbakhsh, Steven Berghuis e Wout Weghorst, tutti obiettivi assolutamente azzurrabili. In Portogallo Jonas del Benfica, Bas Dost dello Sporting e Moussa Marega del Porto potrebbero essere profili interessanti, così come Iago Aspas e Stuani in Spagna. In Turchia, infine, hanno superato quota 20 Bafetimbi Gomis e Burak Yilmaz, due prime punte che hanno grande esperienza internazionale e potrebbero dunque rientrare ampiamente nella gamma di obiettivi di Giuntoli.

AUSTRIA:

Munas Dabbur

BULGARIA:

Fernando Karanga

CIPRO:

Florian Taulemesse

FRANCIA:

Florian Thauvin

Falcao

Mariano Díaz

GRECIA:

Aleksandar Prijovic

LETTONIA:

Rauno Sappinen

Albert Prosa

Rimo Hunt

OLANDA:

Alireza Jahanbakhsh

Steven Berghuis

Wout Weghorst

POLONIA:

Carlitos

Igor Angulo

Krzysztof Piatek

Christian Gytkjaer

PORTOGALLO:

Jonas

Bas Dost

Moussa Marega

SERBIA:

Aleksandar Pesic

Milan Pavkov

SPAGNA:

Iago Aspas

Stuani