FOCUS TMW - Oddo ultimo della lista: tutti i tecnici silurati in questa Serie A

© foto di Federico Gaetano

Igor Tudor nuovo allenatore dell'Udinese. A quattro giornate dalla fine, e soprattutto dopo undici sconfitte consecutive, la società friulana ha deciso di esonerare Massimo Oddo per affidarsi al tecnico croato.

Una notizia che ci permette di ricordare cosa è accaduto in tema di allenatori in questa stagione. Quella capeggiata dalla famiglia Pozzo è l'unica società di Serie A che ha operato due cambi in panchina in questo campionato. In generale, a quattro turni dalla fine sono nove i cambi di tecnico operati dalle società di Serie A. Di seguito nel dettaglio tutti i tecnici silurati.

Benevento: Marco Baroni esonerato dopo 9 giornate

Cagliari: Massimo Rastelli esonerato dopo 8 giornate

Crotone: Davide Nicola s'è dimesso dopo 15 giornate

Genoa: Ivan Juric esonerato dopo 12 giornate

Milan: Vincenzo Montella esonerato dopo 14 giornate

Sassuolo: Cristian Bucchi esonerato dopo 14 giornate

Torino: Sinisa Mihajlovic esonerato dopo 19 giornate

Udinese: Luigi Delneri esonerato dopo 13 giornate / Massimo Oddo esonerato dopo la 34esima giornata