FOCUS TMW - Resiste solo l'Italia: gli altri top campionati sono già decisi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Resiste solo la Serie A, con la Juventus in vetta e il Napoli e due punti di distacco. Poi gli altri top campionati europei, Ranking UEFA alla mano, sono tutti già decisi.

E' una corsa Scudetto decisamente noiosa in Spagna, col Real Madrid che troppo tardi ha iniziato a macinare risultati, e in Premier League: il Manchester City quest'anno è ingiocabile per chiunque e grazie a Guardiola è riuscito a coniugare bel gioco e risultati.

Solito copione in Bundesliga, col Bayern Monaco che detta legge ormai da anni, e in Ligue 1, che dopo l'anomalia Monaco della passata stagione è tornata sotto lo stretto controllo del PSG. Di seguito il dato.

SERIE A

1) Juventus 75 punti

2) Napoli 73

3) Roma 59

PREMIER LEAGUE

1) Manchester City 81

2)Manchester United 65

3) Liverpool 63

LIGA

1) Barcellona 75

2) Atletico Madrid 64

3) Real Madrid 60

BUNDESLIGA

1) Bayern Monaco 66

2) Schalke 04 49

3) Borussia Dortmund 48

LIGUE 1

1) Paris Saint-Germain 83

2) Monaco 66

3) Olympique Marsiglia 59