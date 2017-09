FOCUS TMW - Russia 2018, situazione playoff: chi può affrontare l'Italia?

© foto di www.imagephotoagency.it

Per quanto poco entusiasmante, il successo dell'Italia si è rivelato fondamentale per strappare il biglietto per i playoff. Con sentiti ringraziamenti alla Macedonia che in questi giorni ha battuto Israele e fermato l'Albania, il secondo posto salvo cataclismi non è in discussione. Dato per assodato che non ci sono possibilità di vedere la Spagna perdere il primo posto allora iniziamo a proiettarci su quella che è la situazione playoff a oggi e chi, al momento, potrebbero essere le nostre avversarie:

Questa attualmente la classifica delle seconde classificate. Il criterio usato è quello dei punti ottenuti da ciascuna nel proprio girone, sottraendo quelli contro le ultime dei rispettivi gruppi.

1 - PORTOGALLO 15 (6 partite)

2 - IRLANDA DEL NORD 14 (6)

3 - ITALIA 13 (6)

4 - ISLANDA 13 (7)

5 - SLOVACCHIA 12 (7)

6 - SVEZIA 10 (6)

7 - MONTENEGRO 10 (6)

8 - BOSNIA-ERZEGOVINA 8 (6)

9 - GALLES 8 (6)

A oggi il Galles sarebbe eliminato, con le altre otto ad affrontarsi in gare di andata e ritorno. Fortunatamente non ci sarà un sorteggio integrale, il che ci eviterà il rischio di avere una big come avversaria. Il criterio della suddivisione fra teste di serie e non sarà dato dal ranking FIFA.

Questo lo scenario attuale:

Teste di serie:



PORTOGALLO (6° nel ranking)

ITALIA (12°)

SVEZIA (19°)

ISLANDA (20°)

Non teste di serie:



SLOVACCHIA (22°)

IRLANDA DEL NORD (23°)

BOSNIA-ERZEGOVINA (30°)

MONTENEGRO (52°)