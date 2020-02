FOCUS TMW - Sassuolo, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando fa freddo, il Sassuolo non si muove. È una vecchia abitudine del club emiliano, che ha sempre fatto un vanto il non muoversi nel mercato di riparazione, perché le squadre si costruiscono nella bella stagione. Così, nonostante diversi interessamenti, le cessioni sono state di fatto limitate alla partenza di Alfred Duncan, che comunque nelle ultime giornate ha giocato meno rispetto a inizio campionato, finito alla Fiorentina. Gli interessamenti, dicevamo: al Mapei Stadium ha bussato, per esempio, il Barcellona per Berardi. Ma anche la Sampdoria ha corteggiato a lungo Defrel: nulla di fatto.

ACQUISTI - Tutti sul filo di lana: i neroverdi hanno riportato in Italia il giovane Lukas Haraslin, centrocampista offensivo classe '96 cresciuto nelle giovanili del Parma: grande curiosità per capire che ruolo avrà nelle alchimie tattiche di De Zerbi. A un soffio dal gong sono tornati dal Brescia, dove era in prestito, è tornato Giangiacomo Magnani: troverà spazio? Sempre il Brescia, infine, ha comunicato il ritorno a Sassuolo anche di Matri.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

Lukas Haraslin (centrocampista, Lechia Gdansk) - Prestito con diritto di riscatto

Leonardo Sernicola (difensore, Virtus Entella) - Fine prestito

Giangiacomo Magnani (difensore, Brescia) - Fine prestito

Alessandro Matri (attaccante, Sassuolo) - Fine prestito

Zoran Mitrov (attaccante, Uta Arad) - Definitivo

CESSIONI - Un pezzo pregiato è andato via. Contrariamente all'abitudine degli emiliani, la società ha ceduto alle richieste della Fiorentina, con Duncan finito in viola per un affare dal valore complessivo vicino ai 18 milioni di euro. Poi movimenti secondari: Mazzitelli è andato in B, come il giovane Sernicola che però già giocava in cadetteria ed è semplicemente transitato dall'Entella all'Ascoli.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Alfred Duncan (centrocampista, Fiorentina) - Prestito con obbligo di riscatto

Leonardo Sernicola (difensore, Ascoli) - Prestito

Andrea Cisco (attaccante, Novara) - Prestito

Luca Mazzitelli (centrocampista, Virtus Entella) - Prestito