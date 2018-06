FOCUS TMW - Serie A, 23 tecnici sotto contratto e una panchina libera (per poco)

© foto di Insidefoto

Sono 23 gli allenatori che hanno un contratto con i club di Serie A e una panchina è ancora libera. Dopo che il Sassuolo ha ufficializzato l'ingaggio di Roberto De Zerbi per le prossime due stagioni, resta da attendere il comunicato del Bologna che ha l'accordo con Filippo Inzaghi e ha ancora sotto contratto Roberto Donadoni.

Napoli, Genoa, Udinese e Cagliari le squadre che hanno due allenatori sotto contratto. Mentre in casa Torino l'accordo con Sinisa Mihajlovic scadrà a fine mese, così come quello di Vincenzo Vivarini con l'Empoli e quelli di Luigi Delneri e Massimo Oddo con L'Udinese. Questa la situazione in attesa dell'ultima promossa.

Juventus - Massimiliano Allegri

Napoli - Carlo Ancelotti/Maurizio Sarri

Roma - Eusebio Di Francesco

Inter - Luciano Spalletti

Lazio - Simone Inzaghi

Milan - Gennaro Gattuso

Atalanta - Gian Piero Gasperini

Fiorentina - Stefano Pioli

Torino - Walter Mazzarri

Sampdoria - Marco Giampaolo

Sassuolo - Roberto De Zerbi

Genoa - Ivan Juric/Davide Ballardini

ChievoVerona - Lorenzo D'Anna

Udinese - Igor Tudor/Julio Velazquez

Bologna - Roberto Donadoni (Filippo Inzaghi a un passo per la prossima stagione)

Cagliari - Massimo Rastelli/Rolando Maran

SPAL - Leonardo Semplici

Empoli - Aurelio Andreazzoli

Parma - Roberto D'Aversa