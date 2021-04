focus Serie A, chi più in forma? Così le ultime 10 gare: Napoli come l'Inter, il Cagliari va

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus, vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club di Serie A nelle ultime dieci partite di campionato disputate.

L'Inter che dopo le ultime gare ha blindato la corsa per il titolo negli ultimi dieci turni ha conquistato 26 punti frutto di 7 successi prima dei due pareggi con Spezia e Napoli e del successo sull'Hellas. Proprio la squadra di Gattuso viaggia alla stessa velocità dei nerazzurri, con 8 successi e 2 pareggi nel lasso di tempo. Poco sotto l'Atalanta, che sostituisce un pareggio con una sconfitta (25 punti) e la Juventus che con 5 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte chiude quarta questa speciale classifica. Chi ha fatto peggio, invece, sono le 3 attualmente in coda: Parma, Crotone e Benevento hanno portato a casa 6 punti nelle ultime 10.

Inter 26 punti conquistati nelle ultime 10 gare di campionato

Napoli 26

Atalanta 25

Juventus 18

Lazio 18

Sassuolo 17

Milan 17

Cagliari 16

Udinese 14

Bologna 13

Sampdoria 12

Torino 11

Roma 11

Genoa 10

Fiorentina 9

Spezia 9

Hellas Verona 7

Parma 6

Benevento 6

Crotone 6