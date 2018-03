FOCUS TMW - Serie A, la classifica in casa: è boom Samp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una classifica che subirebbe scossoni pesantissimi, soprattutto nei piani alti: considerando soltanto le gare giocate in casa, la Juventus sarebbe comunque prima e con una gara in meno e a +2 dal Napoli. Già. Non solo dagli azzurri, però, visto che appaiati alla formazione di Sarri, a 32 punti in 14 gare giocate al San Paolo, ci sarebbe clamorosamente anche la Sampdoria che è un disastro lontano da Marassi ma che a Genova ha fatto la bellezza di 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sole sconfitte. Il Milan avrebbe la possibilità di rimontare: è teoricamente sesto, a 23 punti, ma ha giocato tre gare casalinghe in meno dell'Inter (quarta a 32) e della Roma (quinta a 28). E in coda? Ultimo sarebbe comunque il Benevento ma se la Genova blucerchiata ride in casa, non fa lo stesso quella rossoblù: il Genoa, infatti, ha fatto la miseria di 11 punti in 13 gare giocate a Marassi.

La classifica in casa (tra parentesi le gare giocate)

Juventus 34 (13)

Napoli 32 (14)

Sampdoria 32 (14)

Inter 32 (15)

Roma 28 (15)

Milan 23 (12)

Lazio 23 (13)

Atalanta 22 (13)

Fiorentina 22 (14)

Torino 20 (13)

Bologna 18 (15)

Udinese 17 (13)

Chievo Verona 16 (13)

Crotone 16 (14)

Spal 14 (13)

Cagliari 14 (14)

Hellas Verona 13 (14)

Genoa 11 (13)

Sassuolo 11 (14)

Benevento 10 (13)