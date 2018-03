FOCUS TMW - Serie A, la classifica in trasferta: il Napoli è capolista

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

0 punti in 14 gare giocate lontano dal Vigorito. Uno score che non ha eguali in Europa, uno score da incubo per il Benevento che ha collezionato 0 vittorie, 0 pareggi e 14 sconfitte, con 5 gol segnati e 33 subiti, lontano da casa. Se la Strega è la maglia nera, la rosa è azzurra: il Napoli guida la classifica in trasferta con 38 punti in 14 gare giocate lontane dal San Paolo. Se in casa molto è stravolto, in trasferta è più o meno tutto assestato, eccezion fatta per quello che riguarda le due genovesi: la Sampdoria è solo quindicesima a 12 punti in 15 gare giocate lontano da Marassi. Viceversa, pure con la terza miglior difesa (ma con il secondo peggior attacco), c'è il Genoa all'ottavo posto in trasferta.

La classifica in trasferta (tra parentesi le gare giocate)

Napoli 38 (14)

Juventus 37 (14)

Lazio 30 (15)

Roma 28 (13)

Milan 24 (15)

Inter 20 (12)

Atalanta 19 (13)

Genoa 19 (14)

Fiorentina 16 (13)

Udinese 16 (14)

Torino 16 (14)

Bologna 15 (13)

Sassuolo 13 (13)

Cagliari 12 (13)

Sampdoria 12 (13)

Spal 10 (15)

Hellas Verona 9 (13)

Chievo Verona 9 (14)

Crotone 8 (13)

Benevento 0 (14)