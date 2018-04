FOCUS TMW - Serie A, stato di forma (10 gare): Juventus ancora in vetta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è ancora la Juventus in vetta alla classifica relativa ai punti conquistati nelle ultime dieci giornate di campionato. Nonostante la sconfitta contro il Napoli, la squadra di Allegri guida questa speciale graduatoria dinanzi alla Lazio e al Napoli.

In coda, oltre al fanalino di coda Udinese che perde consecutivamente da undici gare, c'è da registrare la crisi del Cagliari. Male anche le due veronesi, così come la Sampdoria nettamente sconfitta dalla Lazio nell'ultimo turno. Di seguito il dato.

Juventus 23 punti

Lazio 21

Napoli 21

Roma 20

Fiorentina 20

Inter 18

Atalanta 18

Milan 16

Genoa 14

Sassuolo 14

Bologna 12

Torino 11

Crotone 10

Benevento 10

Sampdoria 10

Chievo Verona 9

Hellas Verona 9

Cagliari 8

Udinese 0