FOCUS TMW - Serie A, stato di forma (5 gare): Dea subito dopo Napoli-Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il momento di forma delle squadre di Serie A registrato da questa graduatoria guidata da Napoli e Juventus con quattro vittorie e un pareggio. Certificato da questo dato la risalita dell'Atalanta, ora di nuovo nei pressi della zona Europa League.

In coda, le ultime tre sono anche le squadre i cui allenatori sono in questo momento in discussione: Chievo, Udinese e Genoa. Critica la situazione del Bologna, in flessione anche la Sampdoria di Marco Giampaolo. Di seguito il dato.

La classifica delle ultime cinque giornate

Napoli 13

Juventus 13

Atalanta 12

Inter 12

Lazio 10

Milan 9

Torino 8

Roma 8

Cagliari 8

Parma 7

Frosinone 6

Sassuolo 6

Fiorentina 4

SPAL 4

Empoli 4

Sampdoria 4

Bologna 3

Genoa 2

Udinese 1

ChievoVerona 1