FOCUS TMW - Spagna ancora padrona della Champions. Italia terza

Prima giornata Champions tutto sommato positiva per le italiane. Fa notizia il Napoli, che non è andato oltre lo 0-0 sul campo della Stella Rossa, mentre più prevedibile era il ko della Roma al Bernabeu contro il Real Madrid. Per il resto, solo note liete con la Juventus che ha vinto a Valencia e l'Inter che in rimonta ha avuto la meglio del Tottenham.

A conti fatti solo la Spagna e la Germania hanno fatto meglio. Le squadre spagnole hanno chiuso questo turno con tre vittorie e una sconfitta, quelle tedesche con due successi e due pari. L'Inghilterra ha dovuto fare i conti con i ko di Manchester City e Tottenham, peggio la Germania. Di seguito il dato relativo alle prime cinque nazioni del Ranking FIFA.

Spagna - Vittorie: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid. Sconfitte: Valencia. Punti: 9

Germania - Vittorie: Bayern Monaco, Borussia Dortmund. Pareggi: Hoffenheim, Schalke 04. Punti: 8

Italia - Vittorie: Inter e Juventus. Pareggi: Napoli. Sconfitte: Roma. Punti: 7

Inghilterra - Vittorie: Manchester United, Liverpool. Sconfitte: Manchester City, Totttenham. Punti: 6

Francia - Vittorie: Olympique Lione. Sconfitte: PSG, Monaco. Punti: 3