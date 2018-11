FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A: Cristiano Ronaldo raggiunge il primo posto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lasciando Castelfranco Veneto dove ha ritirato un premio, l'ex direttore generale della Juventus Beppe Marotta, avrebbe confidato a un amico che alla fine andrà all'Inter. In pubblico, il dirigente, aveva spiegato che il suo futuro,...

E alla 12esima giornata Cristiano Ronaldo si prese il primo posto. Il portoghese è il nuovo leader della classifica di rendimento di Serie A secondo i voti di Tuttomercatoweb. Scavalcato Suso proprio nello scontro diretto. Lorenzo Insigne mantiene il terzo gradino del podio mentre continua a scendere Piatek: il polacco, precipitato una settimana fa dal 1° al 6° posto, ora è in 13esima posizione, dietro anche al compagno di squadra Kouamé. Si rivede in classifica Dries Mertens mentre la novità assoluta è Federico Santander, 19°. Nella Flop 20 inevitabile il dominio Chievo, che si prende l'intero contro-podio.

