FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A. Douglas Costa a un centesimo da Immobile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mai come stavolta il primato di Ciro Immobile traballa. Un'altra prestazione maiuscola di Douglas Costa avvicina il brasiliano ancora di più al capocannoniere della Serie A: la distanza è ora di appena un centesimo. Guadagna posizioni Luis Alberto, il cui 8.5 in pagella lo proietta al quinto posto. Stesso voto per Jordan Veretout, new entry della Top 20. Di seguito le classifiche dei migliori e dei peggiori della Serie A per media voto:

TOP 20

6,63 IMMOBILE (Lazio)

6,62 DOUGLAS COSTA (Juventus)

6,52 INSIGNE (Napoli)

6,48 DYBALA (Juventus)

6,47 LUIS ALBERTO (Lazio)

6,45 KOULIBALY (Napoli)

6,44 ALLAN (Napoli)

6,43 GOMEZ (Atalanta)

6,42 ILICIC (Atalanta)

6,40 LJAJIC (Torino)

6,39 VERDI (Bologna)

6,39 SKRINIAR (Inter)

6,37 PJANIC (Juventus)

6,36 ALISSON (Roma)

6,35 CHIESA (Fiorentina)

6,34 VERETOUT (Fiorentina)

6,34 PALACIO (Bologna)

6,34 ICARDI (Inter)

6,34 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

6,32 DE VRIJ (Lazio)

FLOP 20

5,48 VENUTI (Benevento)

5,54 CATALDI (Benevento)

5,56 FALCINELLI (Fiorentina)

5,58 DJIMSITI (Benevento)

5,60 BERARDI (Sassuolo)

5,60 TOMOVIC (ChievoVerona)

5,62 FELIPE (SPAL)

5,64 FARES (Hellas Verona)

5,65 MAXI LOPEZ (Udinese)

5,66 SAMIR (Udinese)

5,68 BUCHEL (Hellas Verona)

5,68 VALOTI (Hellas Verona)

5,70 LETIZIA (Benevento)

5,71 MASINA (Bologna)

5,71 PADOIN (Cagliari)

5,71 PALOSCHI (SPAL)

5,73 FARIAS (Cagliari)

5,73 KURTIC (SPAL)

5,74 MANDRAGORA (Crotone)

5,75 GONZALEZ (Bologna)