FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A. Piatek al comando. Precipita Higuain

Darko Lazovic e il Genoa, lavori in corso per il futuro. Prove di rinnovo tra il centrocampista e la società di Preziosi. Contatti che potrebbero portare, nelle prossime settimane, al prolungamento del contratto. Lazovic-Genoa, avanti insieme...

Il punto sulla B - Volano Salernitana e Palermo, Pescara ancora in vetta

Palermo, Giornale di Sicilia: "Scaduta esclusiva per cedere a Follieri"

Tacopina: "Gravina uomo giusto. Con Zenga per puntare alla A"

Benevento e Livorno, tutto pronto per una notte da brividi

Hellas Verona, contusioni per Cissé e Dawidowicz

Padova, distorsione al ginocchio per Matteo Mandorlini

Benevento, Coda: "Buon risultato, non si vince solo giocando bene"

Le pagelle del Benevento - Tello, serata no. Coda segna solo al Vigorito

Cremonese vs Pescara, Due declinazioni diverse dell'imbattibilità in B

Top e Flop 20 di B. In tre al comando

Corriere di Verona: "Hellas, il Pescara sta scappando in vetta"

Livorno, due punti in sette giornate: Lucarelli a forte rischio

Piccola novità nel podio della Top 20 con Piatek sempre al comando, anche se il 6.5 abbassa la sua incredibile media voto. Suso viene raggiunto da Lorenzo Insigne mentre scende dal 4° al 20° posto Gonzalo Higuain. Novità De Vrij e Bernardeschi. Nella controclassifica che vede i peggiori giocatori della Serie A è dominio Chievo: sette giocatori nella Flop 20, due in più del Frosinone che ha in Stipe Perica il giocatore dalla media voto più bassa.

