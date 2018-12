FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A: Podio invariato, quanti big fra i peggiori

© foto di Federico Gaetano

Resta invariato il podio della classifica di rendimento secondo i voti di Tuttomercatoweb. Salegono in classifica Bruno Alves, Kouamé, Quagliarella e Matuidi che raggiungono al quarto posto Lazzari. Fra le new entry torna Ciro Immobile e avanza Joao Cancelo ma la vera sorpresa è rappresentata da Stefano Sorrentino, in rappresentanza del fanalino di coda ChievoVerona. Clivensi che dominano la Flop 20. Tra i peggiori spiccano però anche nomi come quelli di Calhanoglu, Simeone, Pjaca, Asamoah e Milinkovic-Savic.



TOP 20

6,73 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

6,65 GERVINHO (Parma)

6,57 SUSO (Milan)

6,50 BRUNO ALVES (Parma)

6,50 KOUAME (Genoa)

6,50 MATUIDI (Juventus)

6,50 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

6,50 LAZZARI (SPAL)

6,46 INSIGNE (Napoli)

6,46 MEITE (Torino)

6,46 MANDZUKIC (Juventus)

6,43 PIATEK (Genoa)

6,41 IAGO FALQUE (Torino)

6,40 DE PAUL (Udinese)

6,39 ALLAN (Napoli)

6,37 IMMOBILE (Lazio)

6,36 CANCELO (Juventus)

6,36 SORRENTINO (ChievoVerona)

6,35 DE VRIJ (Inter)

6,35 SKRINIAR (Inter)

FLOP 20

5,50 ROSSETTINI (ChievoVerona)

5,50 CAPUANO (Frosinone)

5,50 FARES (SPAL)

5,54 CALHANOGLU (Milan)

5,55 RIGONI (ChievoVerona)

5,57 RADOVANOVIC (ChievoVerona)

5,57 SIMEONE (Fiorentina)

5,58 DZEMAILI (Bologna)

5,58 GOLDANIGA (Frosinone)

5,59 BARBA (ChievoVerona)

5,59 PJACA (Fiorentina)

5,63 ZAMPANO (Frosinone)

5,65 CALABRESI (Bologna)

5,65 MAIELLO (Frosinone)

5,65 MARUSIC (Lazio)

5,67 BRADARIC (Cagliari)

5,67 ASAMOAH (Inter)