Fonseca, altra chance per Pedro. E quando segna la Roma vince sempre

Se c’è una cosa evidente nella gestione dei giocatori di Fonseca è che a Pedro e Mkhitaryan non rinuncia mai, anche quando non sono al top della forma. E’ successo con l’armeno a inizio stagione e ora accade con lo spagnolo. “Pedro sta bene, domani giocherà” sono state le parole di ieri del portoghese in conferenza quando tutti si aspettavano che potesse arrivare un po’ di riposo per l’ex Chelsea. D’altronde i numeri non sono quelli a cui aveva abituato. Nelle prime sette giornate del campionato aveva partecipato a 6 gol della Roma con 3 assist e altrettanti gol. Dati impreziositi anche dalla rete in Europa League con il Cluj e dall’assist contro lo Young Boys. Poi piano piano è venuto meno l’apporto in zona gol fino alla gara casalinga con il Sassuolo in cui in modo abbastanza ingenuo si è fatto espellere per doppio giallo.

Salta dunque il Bologna, torna con il Torino e sembra il lontano parente del giocatore visto a inizio anno. Lo stesso vale nella sfida di Bergamo con l’Atalanta e il rimprovero di Fonseca definendo il secondo tempo della sua squadra ‘da ragazzini’ è indirizzato a tutti, anche a Pedro, uno che comunque in carriera 25 titoli li ha vinti. Anche per questo Fonseca non ci rinuncia complice una condizione non ottimale di Pellegrini. Chissà che la fiducia mostrata dal tecnico a Pedro non possa essere un ulteriore stimolo per l’unico che da inizio stagione quando le cose andavano bene ha avuto il coraggio (o follia) di pronunciare la parola ‘Scudetto’. Ora tocca di nuovo a lui e Fonseca lo sa, ogni volta che segna lo spagnolo la Roma vince.