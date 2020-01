© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non pensiamo a una cessione di Cengiz Under". Impegnato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, Paulo Fonseca, allenatore della Roma, blinda il giovane attaccante turco: "Sta meglio fisicamente e tatticamente. Non gioca perché Zaniolo sta facendo bene. Solo per questo".