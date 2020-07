FOTO - Genoa-Napoli 1-2, le immagini più belle del match

Vittoria in trasferta per 1-2 del Napoli nella sfida contro il Genoa. Partenopei di nuovo quinti in classifica, Genoa invece inguaiato dopo la vittoria del Lecce di ieri contro la Lazio: i rossoblù, se il campionato finisse oggi, sarebbero in Serie B. Di seguito le immagini più belle della sfida, raccolte da TuttoMercatoWeb.com.