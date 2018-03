Fotonotizia - Benatia vs De Roon, maglia divelta. Allegri gliele canta

© foto di www.imagephotoagency.it

Scintille tra Mehdi Benatia e Marten de Roon nel corso dell'azione che ha portato al raddoppio bianconero, firmato Matuidi. I due si sono scontrati rudemente in area di rigore e ad avere la peggio è stata... la maglia del marocchino, quasi completamente distrutta, al punto da costringere il giocatore al cambio, non prima di aver ricevuto la meritata ammonizione. Non l'ha presa bene Massimiliano Allegri, che è andato a muso duro col proprio difensore, come dimostrano le nostre foto: