Fotonotizia - Benevento, la firma di Massimo Coda

Dopo le ultime stagioni tra le file della Salernitana, l'attaccante Massimo Coda ha accettato di sposare il progetto del Benevento: lo dimostra la foto che ritrae il giocatore insieme al diesse del Benevento Salvatore Di Somma e gli agenti Ciro Caruso e Giuseppe Galli, firmare il contratto che lo legherà ai sanniti per i prossimi tre anni. Per l'attaccante nativo di Cava de' Tirreni è un ritorno in massima serie dopo l'esordio con il Parma nella stagione 2014/2015, chiusa con diciotto apparizioni e due gol. Nei giorni a venire ci sarà anche l'ufficializzazione da parte della società giallorossa per questo primo colpo di mercato.